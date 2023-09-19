Минпросвещения выступило за использование опыта СССР в профориентации школьников

Первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев считает, что нужно активнее проводить на предприятиях так называемые дни без турникетов, которые позволяют подросткам поближе познакомиться с реальными производствами и технологиями

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 сентября. /ТАСС/. Использование советского опыта для профориентации у школьников, в том числе экскурсии на предприятия, станет приоритетным направлением для школ, которое поможет подрастающему поколению определиться с будущей профессией. Об этом сообщил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев, выступая на панельной дискуссии "Школа, колледж, вуз, корпорация: стратегии технологического лидерства" на Чемпионате высоких технологий.

"Ранняя профориентация. Чем раньше начинаем, тем лучше. Именно поэтому с этого года мы переходим к единым подходам в вопросе профориентации. <...> Все помним правильный советский опыт, учебно-производственные комбинаты, которые работали в тот период. И "Профессионалитет", который является сейчас флагманом системы среднего профессионального образования, основан именно на подходе по взаимодействию работодателя, региона и колледжа. Это понятный подход, который применялся в советские годы, когда образовательная организация среднего профессионального образования закреплялась за конкретным производством", - сказал Бугаев.

Он считает, что нужно активнее проводить на предприятиях так называемые дни без турникетов, которые позволяют подросткам поближе познакомиться с реальными производствами и технологиями. Это позволит родителям школьников уйти от стереотипа о том, что работа на заводах не является престижной.

"Серьезный вопрос в этой работе мешает - это стереотипы прошлого периода, когда производство представляется не в самом лучшем свете. Приходится работать с родительским сообществом, объяснять, что современное производство - это высокоточные технологии. Современные рабочие - это прежде всего инженерно-технические кадры, которые работают с серьезным программным обеспечением на серьезном оборудовании в совершенно других условиях", - сказал Бугаев.

При этом, как отметил Бугаев, России не угрожает сокращение кадрового потенциала в высших учебных заведениях школе и в науке. "Уверен, что если человек прошел колледж, получил базовое профессиональное образование и потом получил высшее - ученый-практик из него получится даже лучше, чем из коллеги, который не прошел систему среднего профессионального образования (СПО). Особенно с учетом тех изменений, которые в системе с точки зрения материально-технической базы и оснащения сейчас происходят. У нас в системе СПО оборудование зачастую сильно лучше, чем во многих учебных заведениях", - пояснил Бугаев.

Первый в России финал Чемпионата высоких технологий проходит на базе ИНТЦ "Валдай" в Великом Новгороде с 18 по 21 сентября. Соревнования организованы по восьми компетенциям в наиболее динамично развивающихся и перспективных направлениях, востребованных в условиях высокотехнологичного производства, цифровой экономики и импортозамещения. В чемпионате принимают участие команды из 30 регионов России, а также из Абхазии, Азербайджана, Белоруссии, Ганы, Индии и Сирии.