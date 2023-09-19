В России заблокировали сайт компании Zendesk

По данным Роскомнадзора, доступ ограничили из-за отказа удалить запрещенную информацию

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Роскомнадзор заблокировал сайт американской технологической компании Zendesk из-за отказа удалить запрещенную информацию. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"На основании закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" Роскомнадзор ограничил доступ к иностранному ресурсу zendesk.com в связи с неудалением запрещенного контента: материалов, содержащих информацию об оказании финансовой поддержки Украины", - говорится в сообщении.

Zendesk разрабатывает и продает программное обеспечение обслуживания клиентов, продаж и другого взаимодействия с клиентами. В марте 2022 года она прекратила работу в России.