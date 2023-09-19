В Подмосковье выявили почти 850 самовольных занятий лесных участков

Больше всего незаконно занятых лесных участков было выявлено в Волоколамском лесничестве

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Лесная охрана Комитета лесного хозяйства Московской области с начала 2023 года выявила почти 850 фактов самовольного занятия лесных участков, их наибольшее количество обнаружено в Волоколамском лесничестве. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

"С начала года в ходе патрулирований лесная охрана Комитета лесного хозяйства Московской области выявила 845 фактов самовольного занятия лесных участков. По ним было составлено 617 протоколов об административных правонарушениях, в том числе по ранее выявленным", - привели в тексте слова зампреда правительства региона Георгия Филимонова.

Он уточнил, что больше всего незаконно занятых лесных участков было выявлено в Волоколамском лесничестве - около 300. Также они обнаружены в Наро-Фоминском, Истринском, Подольском и Звенигородском лесничествах.

Зампред добавил, что для точного определения площади самовольно занятых лесных участков проводится инструментальная съемка. При сопоставлении визуальных данных, лесоустроительных документов, границ населенного пункта или садоводческого товарищества и данных публичной кадастровой карты такие нарушения, как самовольное занятие земель лесного фонда, становятся очевидными.

В пресс-службе подчеркнули, что самовольное занятие лесного участка квалифицируется как правонарушение, которое влечет за собой наложение административного штрафа на граждан в размере до 50 тыс. рублей, на должностных лиц - до 100 тыс. рублей, на юридических лиц - до 300 тыс. рублей.