Львова-Белова заявила, что ордер МУС на ее арест усложняет воссоединение семей

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка добавила, что ее команда никогда не препятствовала желанию законного родителя забрать своего ребенка

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на ее арест усложняет процесс воссоединения детей с их родственниками, проживающими на территории Украины.

"Мне не поступал ни текст документа, ни сам ордер на арест, об этом я узнала из СМИ. Я не разговаривала ни с кем из представителей МУС, непонятно, как строилось обвинение. Мы понимаем, что Россия не принимает юрисдикцию МУС. <...> Четко понимаем, что эффект получился обратный от ордера на арест, потому что в настоящий момент получилась такая страшилка и для родителей, и для детей, и это точно не способствует воссоединению, а скорее усугубляет, усложняет. Потому что родители боятся ехать, даже в том случае, когда мы представляем им полное сопровождение, отправляем представителей", - сказала детский омбудсмен в эфире колумбийской радиостанции W Radio.

Львова-Белова подчеркнула, что ее команда всегда стремилась содействовать воссоединению детей с их кровными семьями. "Сейчас это превратилось вообще в очень конкретный механизм действий. <...> Мы абсолютно открыты в этом плане. Ни разу не было такого, чтобы мы воспрепятствовали родителю, законному родственнику забрать своего ребенка", - сказала она.

17 марта МУС выдал ордер на арест Львовой-Беловой по обвинению в "незаконной депортации" украинских детей. Комментируя это решение, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решения МУС не имеют для России никакого значения, а возможные ордера на арест юридически ничтожны.