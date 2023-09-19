В Прикамье заболеваемость COVID-19 за неделю выросла почти в два раза

В регионе выявили 337 случаев

ПЕРМЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Пермском крае за неделю увеличилась почти в два раза: со 175 подтвержденных случаев до 337. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

"За прошедшую неделю с 11.09.2023 по 17.09.2023 выявлено 337 случаев, или 12,9 на 100 тыс. населения. В Перми за последнюю неделю зарегистрировано 190 случаев, что составляет 56% от числа заболевших", - говорится в сообщении ведомства.

Неделей ранее краевой Роспотребнадзор сообщал о 175 выявленных случаях COVID-19 в Прикамье. В структуре лабораторно исследованных проб за последние три месяца в 100% случаев идентифицируется вариант коронавируса "омикрон".

Как пояснили ТАСС в Министерстве здравоохранения Пермского края, в шести медучреждениях региона развернуты койки для госпитализации пациентов с COVID-19, пять из них в Перми и одно в Березниках. "Суммарно 50 коек, они развернуты уже давно. Этих мощностей на текущий момент достаточно для лечения пациентов с COVID-19", - сообщили в Минздраве, добавив, что в случае необходимости коечный фонд будет расширен.

В июле в Прикамье была отменена обязательная вакцинация от коронавируса. По данным Минздрава региона, на данный момент ситуация с распространением COVID-19 в Пермском крае стабильная, незначительный подъем связан с ростом заболеваемости ОРВИ, что характерно для данного периода времени. Поскольку основания для проведения профилактических прививок против коронавируса на территории Прикамья отсутствуют, Министерство здравоохранения Пермского края вакцину против COVID-19 не закупает. "Заболевание протекает преимущественно по типу ОРВИ с легким течением, без осложнений. Все желающие могут поставить прививку от новой коронавирусной инфекции за счет собственных средств в частных медицинских центрах", - отметили в Минздраве края.

По данным управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, всего с начала пандемии на территории региона выявлено более 476,5 тыс. подтвержденных случаев заболевания COVID-19.