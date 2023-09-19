Первый центр выдачи электронной подписи россиянам за рубежом откроется до конца года

Его открытие позволит пользоваться всеми цифровыми сервисами платформы "Госуслуги", а также облегчит процедуру переселения в страну

АСТРАХАНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Первый центр выдачи электронной подписи гражданам РФ за рубежом, который позволит россиянам пользоваться всеми цифровыми сервисами платформы "Госуслуги", а также облегчит процедуру переселения в Россию, появится на площадке Россотрудничества до конца года. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах VIII Каспийского медиафорума в Астрахани глава ведомства Евгений Примаков.

"Мы сейчас разрабатываем приложение "Соотечественники", электронную карту "Соотечественника". Это система цифровой идентификации соотечественников, проживающих за рубежом для того, чтобы предоставить им возможности государственных услуг и сервисов, а также облегчить им процедуру переселения в Россию, визита в Россию. Программа находится в разработке, софт уже есть. <…> Одним из первых шагов будет открытие центров выдачи электронной цифровой подписи в рамках соглашения между Россотрудничеством и одной из структур Ростеха", - сообщил Примаков, уточнив, что первый такой центр появится на площадке ведомства до конца этого года.

Ранее госкорпорация "Ростех" и Россотрудничество на саммите "Россия - Африка" подписали соглашение о старте проекта по выдаче электронных подписей гражданам РФ за рубежом, что позволит россиянам пользоваться всеми цифровыми сервисами платформы "Госуслуги". Электронные подписи будут выдаваться в офисах удостоверяющего центра "Основание" (АО "Аналитический центр"), созданного при участии компании "РТ - проектные технологии" Ростеха и группы компаний "Селдон". Они будут открыты в представительствах Россотрудничества за границей, первой страной станет Белоруссия.

VIII Каспийский медиафорум проходит в Астрахани с 18 по 19 сентября, мероприятие объединит журналистов, представителей органов власти и общественных организаций из России и иностранных государств. В этом году главной темой форума стала "Общественная дипломатия и социальные медиа как фактор сближения народов".

О Каспийском медиафоруме

Идея форума родилась в 2014 году на саммите "пятерки" стран Каспийского моря (РФ, Казахстан, Азербайджан, Иран, Туркмения). Первый Каспийский медиафорум прошел в Астрахани в 2015 году. Организаторами форума выступают правительство Астраханской области при поддержке администрации президента РФ, МИД РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, а также Центра международных исследований "Каспий - Евразия". В 2023 году медиафорум проходит при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран - участников СНГ.

ТАСС является генеральным информационным партнером медиафорума. Трансляция мероприятий организована в официальных сообществах ТАСС, а также на сайте Каспийского медиафорума.