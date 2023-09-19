В России за неделю зарегистрировали более 11 тыс. случаев COVID-19

Преобладающими остаются варианты штамма "омикрон", сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Порядка 11,5 тыс. случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в России за неделю. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"По состоянию на 37-ю неделю 2023 года зарегистрировано порядка 11,5 тыс. случаев заболевания COVID-19", - говорится в распространенном сообщении.

Преобладающими остаются варианты штамма "омикрон".

"В рамках молекулярно-генетического мониторинга за возбудителем коронавирусной инфекции по состоянию на 18.09.2023 года в базу VGARus с нарастающим итогом загружено более 273 тыс. геномных последовательностей, полученных в результате полногеномного и фрагментного секвенирования", - уточнили в ведомстве.