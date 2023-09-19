ЮНЕСКО порекомендовала Лондону отказаться от сооружения тоннеля у Стоунхенджа

Как отметили представители ЮНЕСКО, "на протяжении ряда лет Комитет всемирного наследия и консультативные органы четко и последовательно заявляли, что предлагаемая схема улучшения A303 не должна реализовываться в ее нынешней форме"

ЛОНДОН, 19 сентября. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) настоятельно порекомендовала британскому правительству пересмотреть планы строительства автомобильного туннеля рядом с каменным мегалитическим сооружением Стоунхендж в графстве Уилтшир. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

В соответствии с одобренными в июле планами Минтранса Великобритании трехкилометровый туннель позволит оптимизировать движение на связывающем юго-запад Англии с Лондоном шоссе А303, которое страдает от автомобильных пробок. Как отметили представители ЮНЕСКО, "на протяжении ряда лет Комитет всемирного наследия и консультативные органы четко и последовательно заявляли, что предлагаемая схема улучшения A303 не должна реализовываться в ее нынешней форме". Предлагаемый сейчас проект "окажет значительное неблагоприятное воздействие на <...> целостность объекта", говорится в обращении.

Настоятельный призыв ЮНЕСКО к британским властям последовал после подачи петиции в ее штаб-квартиру в Париже членами организаций "Альянс Стоунхенджа" и "Спасите Стоунхендж". Документ с призывом к Лондону остановить реализацию плана по "разрушительному" дорожному строительству собрал 225 тыс. подписей в 147 странах.

Активисты и эксперты опасаются, что Стоунхендж может потерять свой статус и оказаться в списке наследия под угрозой, если в проект стоимостью $2,1 млрд не будут внесены серьезные коррективы. Первоначальный план дорожного строительства одобрили еще несколько лет назад, но он был отменен по инициативе его противников вердиктом Высокого суда в 2021 году.

Руководитель нынешнего плана National Highways по A303 Дэвид Баллок назвал подобные опасения безосновательными. "Мы по-прежнему уверены, что наш проект - лучшее решение давних проблем с транспортным сообщением", - подчеркнул он.

Стоунхендж - один из самых известных археологических памятников в мире, который представляет собой группу каменных глыб до 6,5 м высотой, установленных кругом на Солсберийской равнине в период между 3000 и 2000 годами до нашей эры. Памятник, расположенный в 130 км от Лондона, не сохранился в первозданном виде, но многотонные камни до сих пор производят сильное впечатление. Сам Стоунхендж и его окрестности были включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году.