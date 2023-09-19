В Белоруссии и Узбекистане могут появиться парки "Россия - моя история"

По словам директора Ассоциации исторических парков "Россия - моя история" Ивана Есина, формат подачи информации через такой проект "для наших партнеров оказался очень интересным"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 сентября. /ТАСС/. Ассоциация исторических парков "Россия - моя история" намерена распространить формат создания таких музеев на территории Белоруссии и Узбекистана, что позволит рассказывать жителям этих стран об общем с Россией историческом прошлом. Об этом сообщил ТАСС управляющий директор Фонда гуманитарных проектов, директор Ассоциации исторических парков "Россия - моя история" Иван Есин на полях Чемпионата высоких технологий, который проходит в Великом Новгороде.

"Формат исторических парков получает высокую оценку и заинтересованные запросы от наших соседей с ближнего зарубежья. Министр просвещения России Сергей Кравцов проводил совещание с Министерством образования Республики Узбекистан. Коллеги посетили наш исторический парк в городе Казани, остались под большим впечатлением. Им тоже необходимо рассказывать о своей истории, об истории нашей совместной дружбы и экономического взаимодействия. Поэтому мы надеемся, что в ближайшее время удастся расширить нашу географию и на ближнее зарубежье", - сказал Есин.

По его оценке, формат подачи информации через проект исторических парков "для наших партнеров оказался очень интересным". "Отмечу, что это не только Узбекистан, еще и Республика Беларусь, с которой нас вообще объединяет единое государство, единое понимание истории, тех событий, в которых мы сейчас находимся. Мы приложим со своей стороны максимум усилий, чтобы та технологическая платформа, на которой делаются исторические парки "Россия - моя история", была полезна нашим соседям", - пояснил Есин.

Парки "Россия - моя история" - самый масштабный экспозиционный комплекс страны. География его площадок насчитывает 22 города. В парках использованы самые современные формы информационных носителей: сенсорные столы, лайтбоксы, коллажи, проекторы и планшеты. Визуальные новаторские решения мультимедийных экспозиций созданы с использованием инфографики, анимации, 3D-моделирования.

Первый в России финал Чемпионата высоких технологий проходит на базе ИНТЦ "Валдай" в Великом Новгороде с 18 по 21 сентября. Соревнования проходят по восьми компетенциям в наиболее динамично развивающихся и перспективных направлениях, востребованных в условиях высокотехнологичного производства, цифровой экономики и импортозамещения. В чемпионате принимают участие команды из 30 регионов России, а также из Белоруссии, Абхазии, Азербайджана, Ганы, Индии и Сирии.