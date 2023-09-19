Дума наделяет власти Москвы правом определять порядок расчета платы за отопление

В случае принятия законопроекта, город станет пилотным субъектом, где будет новый порядок расчета платы за отопление

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который наделяет органы власти Москвы полномочиями по определению порядка расчеты платы за отопление в многоквартирных домах. В случае принятия проекта Москва станет пилотным субъектом РФ, где будет действовать новый порядок расчета платы за отопление.

Законопроект был внесен на рассмотрение правительством 19 апреля, он вносит изменения в закон "О статусе столицы РФ" и ст. 157 Жилищного кодекса РФ. По правилам, утвержденным постановлением правительства РФ, отопление оплачивается одним из двух способов: в течение отопительного периода либо равномерно в течение календарного года.

"Берутся показания предыдущего года, делятся на 12 частей, в текущем году выставляется платеж, а в начале следующего года осуществляется корректировка платы. И в тех случаях, когда, предположим, предыдущий год очень теплый, а текущий очень холодный, эта корректировка может быть весьма заметной и довольно тяжелой для выплат гражданами", - пояснила в ходе пленарного заседания зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

По ее словам, законопроект предусматривает "возможность размазать эту корректировку платы на целый год, чтобы граждане не платили единомоментно, а платили в течение года".

"Точно такой же порядок расчета предполагается в отношении поставщиков тепла в том случае, если им необходимо компенсировать выпадающие доходы. Тоже не сразу, а постепенно. Та величина, которая выставляется гражданам, она определяется не на основании показаний одного года, а на основании более длительного периода, чтобы получить усредненную сумму", - отметила Разворотнева.

По ее словам, если законопроект будет принят, Москва станет пилотным субъектом, где будет новый порядок расчета платы за отопление. "И если он себя оправдает, то норму можно выводить на уровень всей страны", - отметила депутат.