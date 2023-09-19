19 сентября, 12:51
Санкции в отношении России

Глава ФТС назвал беспределом запрет россиянам ввозить в ЕС личные вещи

По словам Руслана Давыдова, "это просто политическая акция, направленная против россиян"

ТАСС, 11 сентября. Врио руководителя ФТС Руслан Давыдов заявил об абсурдности запрета для россиян на ввоз в ЕС товаров личного пользования.

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По словам Давыдова, это "просто глупость, беспредел". Товары, предназначенные для личного пользования, никак не могут "подорвать эти санкции", указал глава ФТС в кулуарах проходящей в Минске XIV Международной научно-практической конференции, приуроченной ко Дню таможенника.

"Это просто политическая акция, направленная против россиян, что-то сродни расизму даже, я бы сказал", - сказал он в эфире телеканала СТВ. 

Теги:
РоссияСанкции в отношении РоссииДавыдов, Руслан Валентинович
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