Глава ФТС назвал беспределом запрет россиянам ввозить в ЕС личные вещи

По словам Руслана Давыдова, "это просто политическая акция, направленная против россиян"

ТАСС, 11 сентября. Врио руководителя ФТС Руслан Давыдов заявил об абсурдности запрета для россиян на ввоз в ЕС товаров личного пользования.

По словам Давыдова, это "просто глупость, беспредел". Товары, предназначенные для личного пользования, никак не могут "подорвать эти санкции", указал глава ФТС в кулуарах проходящей в Минске XIV Международной научно-практической конференции, приуроченной ко Дню таможенника.

"Это просто политическая акция, направленная против россиян, что-то сродни расизму даже, я бы сказал", - сказал он в эфире телеканала СТВ.