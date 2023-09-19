В Кирове и восьми районах области начался отопительный сезон

В пресс-службе правительства уточнили, что в первую очередь тепло подадут в социальные учреждения

КИРОВ, 19 сентября. /ТАСС/. Отопительный сезон начался в Кирове и восьми районах области. В первоочередном порядке тепло поступит в социальные учреждения, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В муниципальных образованиях Кировской области начинается отопительный сезон. На 10:00 вторника, 19 сентября, отопительный сезон стартовал в Афанасьевском, Верхнекамском, Вятскополянском, Кильмезском, Куменском, Лузском, Подосиновском, Унинском районах, а также в городах Вятские Поляны и Кирове. В первую очередь отопление будет подаваться в учреждения здравоохранения, образования и социально-культурной сферы по заявкам их руководителей", - говорится в сообщении.

В Министерстве энергетики и ЖКХ Кировской области подчеркнули, что для подготовки к зиме в 2023 году в Кировской области привлекли рекордный объем средств - 1,1 млрд рублей из средств Фонда национального благосостояния, 1,2 млрд рублей из инвестиционных средств ресурсоснабжающих организаций, 380 млн рублей из областного бюджета.

Согласно законодательству, подача тепла в жилой фонд начнется при среднесуточной температуре не выше 8 градусов, которая держится в течение 5 дней.

По данным кировского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в среду в Кировской области местами температура воздуха ночью опустится до плюс 1-6 градусов, на почве ночью и утром возможны заморозки до минус 3 градусов, в воздухе ночью и утром местами до минус 2 градусов. При этом днем ожидается 17-22 градуса тепла.