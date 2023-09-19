Применение БПЛА в республике разрешили энергетикам

ПЕТРОЗАВОДСК, 19 сентября. /ТАСС/. В Карелии смягчили запрет на использование гражданских беспилотников, добавив энергетиков в список тех, кому разрешено применение беспилотных летательных аппаратов. Соответствующий указ опубликовали на сайте правительства Карелии.

"Внести в пункт 1 Указа главы Республики Карелия от 5 мая 2023 года № 32 "О запрете использования беспилотных гражданских воздушных судов на территории Республики Карелия" изменение, дополнив его словами "а также используемых организациями топливно-энергетического комплекса, организациями по договору с ними, выполняющими мониторинговые работы по объектам трубопроводного, железнодорожного транспорта, электросетевого хозяйства", - говорится в документе. Он дополняет пункт прошлого указа главы Карелии, где приведен список тех, кому использование гражданских беспилотников не запрещено.

В Карелии запрет на использование гражданских беспилотников ввели с 5 мая 2023 года. Согласно указу, ограничительные меры не распространяются на органы государственной власти и местного самоуправления. Также их не применяют в некоторых других случаях, указанных в документе.