Молдавские фермеры грозят протестами, требуя ограничить импорт подсолнечника с Украины

В заявлении ассоциации "Сила фермеров" говорится, что в республику уже прибывают десятки вагонов с семенами подсолнечника

КИШИНЕВ, 19 сентября. /ТАСС/. Молдавские фермеры предупредили власти, что возобновят акции протеста если правительство Дорина Речана не ограничит импорт подсолнечника с Украины до конца года. Об этом говорится в распространенном заявлении ассоциации "Сила фермеров".

"Принимая во внимание прежние обещания премьер-министра, ассоциация "Сила фермеров" требует срочно запретить импорт подсолнечника в Республику Молдова как минимум до 31 декабря 2023 года. В ином случае протесты фермеров неизбежны", - говорится в заявлении. По данным его авторов, местные производители подсолнечного масла предпочитают импортировать более дешевое сырье с Украины, из-за чего отечественные производители вынуждены продавать его значительно ниже себестоимости.

В заявлении отмечено, что в республику уже прибывают десятки вагонов с семенами подсолнечника.

Летом 2023 года молдавские фермеры провели несколько акции протеста, потребовав ограничить ввоз зерновых с Украины по примеру стран Восточной Европы. Они выразили опасение из-за падения цен на сельхозпродукцию. Власти Молдавии попытались обсудить ограничения на продукцию с Украины, однако отказались от этого после реакции Киева, который пригрозил в ответ заблокировать весь молдавский экспорт. В августе Речан заявлял, что правительство продолжит содействовать экспорту зерна с Украины через молдавскую территорию, несмотря на издержки и протесты фермеров.