Жителя Львова оштрафовали на $460 за попытку "украсть прах" разведчика Николая Кузнецова

Руслан Литвинов пытался поднять надгробную плиту на могиле с помощью двух домкратов

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Лычаковский районный суд Львова вынес приговор жителю города, пытавшемуся поднять надгробную плиту на могиле советского разведчика Николая Кузнецова на Холме Славы. Об этом сообщает интернет-издание Zaxid.Net.

Как говорится в приговоре суда, жителя Львова Руслана Литвинова, который с помощью двух домкратов пытался поднять надгробную плиту на могиле Кузнецова, признали виновным "в надругательстве над могилой" и назначили штраф в размере 17 тыс. гривен (около $460), информирует издание. В суде обвиняемый признал свою вину, однако мотивы его действий в приговоре не указаны.

24 июля мэр города Андрей Садовый сообщил о попытке неизвестных украсть прах Кузнецова из его могилы на Холме Славы во Львове. При этом мэр в очередной раз сделал вопрос о захоронении советского разведчика предметом политического торга. Садовый заявил, что Украине "Кузнецов не нужен", но "просто так" его не отдадут, и дал понять, что этим вопросом занимается Главное управление разведки.

История с перезахоронением Кузнецова продолжается с 2000 года. С просьбой передать в Россию его останки к властям Львова неоднократно обращались и ветеранские организации РФ, и родственники легендарного разведчика, так как его могила регулярно становилась объектом для надругательств со стороны националистов. В 2008 году племянница Кузнецова подала иск в украинский суд. Дважды суд принимал решения, обязывающие власти Львова передать прах, однако Садовый отказывается это сделать.

Николай Кузнецов - советский разведчик-нелегал, в годы Великой Отечественной войны работал в тылу врага. Под именем немецкого офицера Пауля Зиберта с документами сотрудника тайной немецкой полиции вел разведывательную деятельность в Ровно. В марте 1944 года погиб в бою с бандеровцами. Посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Прах захоронен на Холме Славы во Львове в июле 1960 года.