19 сентября, 13:23

В Таджикистане старшекурсников привлекут к работе в школах из-за нехватки учителей

По данным издания "Азия-плюс", в прошлом учебном году дефицит кадров составил 3,4 тыс. педагогов

ДУШАНБЕ, 19 сентября. /ТАСС/. Студенты старших курсов педагогических вузов Таджикистана будут привлечены к работе в школах из-за нехватки более 3 тыс. учителей. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Таджикистана.

По данным ведомства, министр образования Рахимджон Саидзода провел по этому поводу совещание с представителями территориальных отделов образования. "Министр поручил <...> привлекать к преподавательской деятельности студентов четвертых и пятых курсов, обучающихся по педагогическим специальностям", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что привлекать студентов планируется на основе договоров с 2024 года.

В начале августа заместитель министра образования и науки Зиедулло Абдулзода сообщал о нехватке учителей в школах республики. По данным издания "Азия-плюс", в прошлом учебном году в школах страны не хватало 3,4 тыс. учителей, основная нехватка отмечалась среди преподавателей точных наук: химии, физики и математики. В министерстве был создан специальный штаб, который решал вопросы нехватки педагогов. Всего в республике порядка 4 тыс. школ. 

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