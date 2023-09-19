Генсек ООН заявил, что мир пережил самое жаркое лето за всю историю наблюдений

Антониу Гутерриш раскритиковал лидеров государств за недостаточные усилия по внедрению мер по борьбе с изменениями климата

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Человечество в 2023 году пережило самое жаркое лето за всю историю метеорологических наблюдений. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытии общеполитических дебатов 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы только что пережили самые жаркие дни, месяцы и самое жаркое лето согласно официальным данным", - сказал он.

Гутерриш заявил, что климатические изменения "это не просто смена погоды", и за каждым подобным рекордом стоят "разрушенные жизни и целые народы, которые находятся на грани".

Глава всемирной организации также подверг критике лидеров государств за недостаточные усилия по внедрению мер по борьбе с изменениями климата. "Каждый континент, регион и страна ощущают жару, однако я не уверен, что все лидеры чувствуют эту жару", - резюмировал он.

По данным Всемирной метеорологической организации ООН, прошедший август стал вторым самым жарким месяцем в истории после июля 2023 года. Согласно оценкам службы Copernicus, температура в августе выросла более чем на 1,5 градуса Цельсия по сравнению со средними значениями доиндустриального периода. В целом, 2023 год на данный момент является вторым самым жарким годом в истории наблюдений после 2016 года. Также в августе была зафиксирована рекордная средняя температура поверхности мирового океана - 20,98 градуса Цельсия.