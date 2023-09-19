"Экспофорум" в Петербурге организует патриотический проект к годовщине СВО

Акция получила название "Русские меняют мир"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Конгрессно-выставочный центр "Экспофорум" в Санкт-Петербурге, где проходят крупнейшие международные мероприятия, включая ПМЭФ, в начале 2024 года организует патриотический проект "Русские меняют мир", посвященный второй годовщине специальной военной операции. Об этом сообщил в интервью на стенде ТАСС на выставке "Нева" генеральный директор компании "Экспофорум-интернэшнл", президент Российского союза выставок и ярмарок Сергей Воронков.

По словам Воронкова, в 2024 году в графике "Экспофорума" появится несколько новых мероприятий и возобновятся приостановленные ранее проекты. В конгрессно-выставочном центре будут проходить профессиональные корпоративные форумы, спрос на которые растет с каждым годом, планируется осваивать новые форматы.

"В 2024 году традиционный для "Экспофорума" график мероприятий дополнится новыми. Так, в феврале мы начнем с патриотического проекта "Русские меняют мир" - акции, посвященной началу СВО. В конце августа хотим запустить Цифровой форум - тема цифровизации различных отраслей сейчас очень востребована. На площадку "Экспофорума" после долгого перерыва вернутся такие знаковые проекты, как Международная конференция "Управление недвижимостью корпораций/Real Estate Management In Corporations" и Форум об организации и продвижении событий Sold out, куда соберутся организаторы более 70 форматов ивентов. Надеемся, что в предстоящем году пройдет и Международный строительный чемпионат", - сказал Воронков.

Он также отметил, что в 2024 году ожидается выход на показатели прежних лет по количеству проводимых мероприятий. "В 2019 году у нас было проведено 200 проектов, по итогам 2023 года пройдут 140-150. И очень хочется, чтобы в 2024 году мы вышли на прежние показатели не только по объему крупных выставок, но и по количеству мероприятий", - сказал Воронков.

Правительство России утвердило Стратегию развития конгрессно-выставочной отрасли до 2030 года, в которой определены основные направления ее развития, с акцентом на поддержке участников выставок и конгрессов. Реализация стратегии позволит увеличить процент компаний, которые принимают участие в проектах событийной индустрии (сейчас он значительно уступает европейским цифрам), и повысить маркетинговую активность отечественных компаний. Главная цель стратегии - повышение эффективности продвижения на внутренний и внешние рынки российских товаров и услуг, а также результатов научной и образовательной деятельности через выставки, конгрессы и форумы.

О выставке

Выставка "Нева" была основана в 1990 году по распоряжению Минсудпрома и Минморфлота СССР и с 1991 года проводится ежегодно. Сегодня она является крупнейшей гражданской судостроительной выставкой в Восточной Европе и на всем постсоветском пространстве. С 18 по 21 сентября в Санкт-Петербурге проходит очередная выставка, в которой принимают участие не только лучшие отечественные специалисты, но и делегации из разных стран, включая Турцию, Китай, Южную Корею, Индию, Иран, Сингапур и другие. Всего в мероприятии примут участие более 700 представителей.