Генсек ООН заявил, что голод в мире достиг наивысших показателей с 2005 года

Антониу Гутерриш добавил, что дискриминация по этническим и расовым признакам остается полностью законной более чем в 50 странах

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Количество голодающих в мире достигло наивысших показателей с 2005 года. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытии общеполитических дебатов 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"С подписания Всеобщей декларации прав человека прошло 75 лет, и в некоторых областях достигнут огромный прогресс - от завершения колонизаторства и сегрегации до обеспечения избирательных прав женщин. Но мы не обеспечили базовые права для всех, если 1,2 млрд человек еще живут в крайней бедности, а голод находится на уровне, не наблюдавшемся с 2005 года", - сказал он.

"Дискриминация по этническим и расовым признакам остается полностью законной более чем в 50 странах. Люди идут на смертельный риск, чтобы добиться лучшей жизни", - добавил он.