В Калуге открылись научные чтения, посвященные наследию Циолковского

В городе также пройдут две выставки, одна из которых посвящена 90-летию академика РАН Михаила Марова, а другая - 90-летию исследовательского центра имени М. В. Келдыша

КАЛУГА, 19 сентября. /ТАСС/. Научные чтения, посвященные наследию и развитию идей К. Э. Циолковского, открылись на площадке Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге. Кроме этого, музей приготовил торжественное открытие двух вставок, одна из которых посвящена 90-летию академика РАН Михаила Марова, а другая - 90-летию исследовательского центра имени М. В. Келдыша, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Научные чтения проводятся в память об ученом Константине Эдуардовиче Циолковском. В этом году отмечается его 166-летие. Также мы отмечаем два юбилея: один из них - 90-летие академика РАН М. Я. Марова, чьи исследования имеют мировое значение, а также 90 летие исследовательского центра имени М. В. Келдыша. Мы отметим эти события научно-культурными мероприятиями, чтения завершатся 21 сентября, выставка "Ракетный первенец страны" продолжит свою работу до 25 октября, а выставка об академике Михаиле Яковлевиче Марове - до 12 ноября", - рассказали в пресс-службе.

В музее уточнили, что в этом году в Научных чтениях участвует сам Маров, а также Герой России, летчик-космонавт Юрий Усачев, генеральный директор Исследовательского центра имени М. В. Келдыша Владимир Кошлаков.

На выставках современная деятельность центра Келдыша будет представлена уникальными макетами и образцами, среди них не имеющий аналогов транспортно-энергетический модуль на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса. Гостям выставки покажут модели различных типов ракетных двигателей, в числе которых лабораторная модель ионного двигателя ИД-500 - самого мощного на данный момент ионного двигателя в мире. В экспозиции представлены система залпового огня - легендарная "Катюша", сверхзвуковые прямоточные двигатели для межконтинентальной крылатой ракеты "Буря" и противокорабельной крылатой ракеты "Яхонт", система ориентации аппарата "Луна-3", сфотографировавшего обратную сторону Луны.

Маров был ведущим специалистом в разработке и применении многолетней программы космических исследований в СССР, в изучении космического пространства, Луны и планет Солнечной системы. Сейчас ученый уководит отделом планетных исследований и космохимии в Институте геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского (ГЕОХИ) РАН, читает лекции в МГУ им. М. В. Ломоносова.