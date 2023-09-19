Песков вновь не стал обсуждать тему здоровья Кадырова

В СМИ ранее появилась информация якобы об ухудшении состояния здоровья главы Чечни

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Кремль не может чего-либо сообщить по теме здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова, так как это не функция администрации президента РФ. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о состоянии здоровья руководителя Чеченской Республики.

"Нет, мне нечего добавить [к прежним заявлениям]. Дело в том, что это не функция администрации президента - давать сообщения о состоянии здоровья кого бы то ни было. Поэтому здесь я ничего не могу вам сообщить", - сказал Песков.

Ранее в СМИ появилась информация якобы об ухудшении состояния здоровья Рамзана Кадырова и его госпитализации в Москве. При этом сам глава Чечни выложил видео с прогулки после появления таких слухов и посоветовал "всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок".