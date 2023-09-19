Педагог уфимского автотранспортного колледжа уволилась после инцидента со студентом

Женщина получает психологическую помощь

УФА, 19 сентября. /ТАСС/. Преподаватель уфимского автотранспортного колледжа, видеозапись с действиями которой опубликовали в интернете, уволилась с работы по собственному желанию. Проверка выявила провокацию в действиях студентов, сообщил журналистам директор образовательного учреждения Радмир Ибрагимов.

"Преподаватель колледжа был отстранен от работы, и проведена служебная проверка. В этот же день от преподавателя поступило заявление о расторжении трудового договора по собственному желанию. По результатам проверки было выявлено, что данный инцидент был намерено спровоцирован. Педагог долго сдерживалась, не реагируя на провокации", - сообщил Ибрагимов.

При этом в колледже отметили не педагогичность поступка преподавателя. Сейчас она получает психологическую помощь, совместно с министерством образования и науки республики решается вопрос ее дальнейшего трудоустройства, добавил директор.

7 сентября в Telegram-каналах появилась видеозапись, на которой, предположительно, преподаватель обматывает скотчем голову и шею молодого человека. Действие происходит в учебном классе в присутствии студентов.