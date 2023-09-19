Медики отметили положительную динамику у 10 заболевших сибирской язвой под Воронежем

Среди пострадавших есть подросток

ВОРОНЕЖ, 19 сентября. /ТАСС/. Медики зафиксировали положительную динамику в состоянии 10 человек, заболевших сибирской язвой в Воронежской области. Об этом сообщила ТАСС представитель пресс-службы департамента здравоохранения региона.

"Все пациенты, госпитализированные с сибирской язвой в медицинский центр больницы скорой медицинской помощи №8, находятся в состоянии средней степени тяжести с положительной динамикой. У подростка состояние ближе к удовлетворительному. Положительная динамика", - сказала она.

Всего из очагов сибирской язвы в селе Лебединка Богучарского района и на хуторе Красные Холмы Панинского района в две больницы Воронежа доставили 10 человек, в том числе подростка.

Два первых очага заболевания выявили в конце августа на хуторе Красные Холмы (там ввели карантин до 16 ноября) и на рынке "1 000 мелочей" в Воронеже (карантин уже сняли). В начале сентября выявили еще два очага в селе Лебединка - в здании фермы и на участке в 650 м от нее, там карантин действует до 20 декабря. По факту заражения людей возбудили уголовные дела по трем статьям УК РФ.