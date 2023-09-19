19 сентября, 13:57

Журналистам планируют организовать медиамаршруты в новые регионы

По словам члена Общественной палаты Александра Малькевича, задача проекта - рассказать о жизни в ДНР, ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях

СОЧИ, 19 сентября. /ТАСС/. Медиамаршруты для групп российских журналистов планируют организовать в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях. Об этом ТАСС сообщил член Общественной палаты РФ Александр Малькевич в кулуарах XXVII форума современной журналистики "Вся Россия - 2023".

"Мы планируем развивать медиамаршруты в четырех новых регионах. [Это] когда группа журналистов из разных изданий приезжает в подшефный регион и, погружаясь в его жизнь, пишет о том, как строится в них мирная жизнь. Мы в новых регионах ждем коллег, журналистов, из всех регионов России уже сейчас", - сказал собеседник агентства, отметив, что соответствующую инициативу поддержали региональные отделения Союза журналистов России всех четырех новых регионов.

Инициатива уже реализована в ЛНР, куда приезжала делегация журналистов из Ставропольского края, отметил Малькевич. Вслед за ними новые регионы посетят журналисты из Самары.

"В группе могут быть фотографы, корреспонденты печатных, телевидения и интернет-изданий. Всего до 20 человек. Продолжительность командировки два-три дня. В ДНР, Запорожской и Херсонской областях региональные власти должны поддержать инициативу, а журналисты подать заявки через местные отделения Союза журналистов", - сказал Малькевич.

XXVII форум современной журналистики "Вся Россия - 2023" проходит в Сочи с 18 по 24 сентября. В нем принимают участие журналисты из всех регионов России. 

Теги:
Россия
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