Пахмутова старается стойко переживать смерть Добронравова

Они прожили вместе почти 70 лет

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Супруга поэта-песенника Николая Добронравова композитор Александра Пахмутова старается стойко пережить его смерть.

Об этом сообщил ТАСС директор культурного фонда Пахмутовой Евгений Малышко.

"Столько лет вместе, как тут будешь. Александра Николаевна стойко держится, она наше солнышко", - рассказал собеседник агентства.

Пахмутова и Добронравов прожили вместе почти 70 лет.

О смерти Добронравова стало известно на прошлой неделе. Церемония прощания пройдет 20 сентября в Концертном зале имени П. И. Чайковского. Гражданская панихида начнется в 13:00 мск и продлится два часа.