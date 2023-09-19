19 сентября, 13:56
Умер Николай Добронравов

Пахмутова старается стойко переживать смерть Добронравова

Они прожили вместе почти 70 лет

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Супруга поэта-песенника Николая Добронравова композитор Александра Пахмутова старается стойко пережить его смерть.

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Об этом сообщил ТАСС директор культурного фонда Пахмутовой Евгений Малышко.

"Столько лет вместе, как тут будешь. Александра Николаевна стойко держится, она наше солнышко", - рассказал собеседник агентства.

Пахмутова и Добронравов прожили вместе почти 70 лет.

О смерти Добронравова стало известно на прошлой неделе. Церемония прощания пройдет 20 сентября в Концертном зале имени П. И. Чайковского. Гражданская панихида начнется в 13:00 мск и продлится два часа. 

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РоссияУмер Николай Добронравов
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