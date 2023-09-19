ФМБА и Минпромторг запустили проект реабилитации двигательных функций при протезировании

Он позволит повысить доступность медицинского и социального восстановления участников СВО, сообщает агентство

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство РФ совместно с Минпромторгом запустили программу по повышению эффективности реабилитации для участников СВО, которые утратили двигательные функции при протезировании. Об этом сообщается на сайте ФМБА.

"ФМБА России и Минпромторг запустили совместную программу по повышению эффективности восстановления утраченных двигательных функций у ветеранов СВО при протезировании", - следует из сообщения.

Отмечается, что совместный проект позволит повысить доступность медицинской и социальной реабилитации ветеранов СВО и других людей с инвалидностью, которые нуждаются в повторной реабилитации.

Кроме того, программа будет способствовать уменьшению уровня инвалидизации и возвращению трудоспособности значительному числу пациентов.