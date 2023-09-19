СМИ: Коломойского содержат в СИЗО без телевизора и телефона

Источники издания "Лига.нет" в СБУ указали, что такая изоляция потребовалась, чтобы оградить свидетелей от возможного давления

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, помещенный в следственный изолятор Службы безопасности Украины (СБУ), содержится в камере без телевизора и права пользования средствами связи. Об этом сообщило украинское издание "Лига.нет".

"Сегодня Коломойский находится <...> один, без телевизора, интернета и телефона", - цитирует издание свой источник. Как и другие постояльцы изолятора, Коломойский прошел через санитарную обработку, а вся личная корреспонденция пересматривается сотрудниками изолятора, сообщает "Лига.нет".

При этом источники издания в СБУ указывают, что такая изоляция потребовалась для того, чтобы оградить свидетелей от его возможного давления. По данным ведомства, двоих из них уже допросили в суде из-за угроз жизни со стороны неустановленных лиц.

Между тем, если бы первым ведомством, которое предъявило Коломойскому обвинение, было Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), он бы попал в следственный изолятор Минюста, известный как Лукьяновское СИЗО, в котором условия содержания значительно более комфортные, отмечает источник издания в правоохранительных органах. По его словам, в этом СИЗО арестованный мог бы купить отдельную камеру со всеми удобствами, а за взятку пронести телефон. Однако в межведомственной борьбе СБУ победила НАБУ, заключает "Лига.нет".

2 сентября СБУ предъявила Коломойскому обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. По данным следствия, в течение 2013-2020 годов бизнесмен вывел за границу более $13 млн, используя инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений. В тот же день суд отправил его под стражу на два месяца с правом внесения залога около $13,8 млн, а спустя две недели из-за новых обвинений сумма залога была увеличена более чем в семь раз - до $105,3 млн. Бизнесмену инкриминировали незаконные действия для получения доступа к денежным средствам, завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах и легализацию денежных средств, полученных преступным путем. Адвокаты заявили, что не планируют вносить залог и будут оспаривать решение в апелляционном порядке. Рассмотрение апелляции на арест должно было состояться еще 6 сентября, однако суд перенес заседание более чем на две недели - на 25 сентября.

Когда Коломойскому предъявили обвинения, эксперты связали это с предстоящей поездкой президента Украины Владимира Зеленского в США и его желанием создать видимость борьбы с коррупцией. Об этом же, по их мнению, свидетельствует срок, на который перенесли рассмотрение апелляции, - заседание состоится по окончании запланированного на 19-21 сентября визита Зеленского в США.