МВД Армении призвало протестующих у здания кабмина воздержаться от неправомерных действий

В ведомстве пообещали выполнять свои функции, "направленные на обеспечение общественного порядка, которые будут более эффективны в случае высокой гражданской сознательности и поддержки" общества

ЕРЕВАН, 19 сентября. /ТАСС/. МВД Армении рекомендует собравшимся у здания республиканского кабмина в Ереване и протестующим из-за ситуации в Нагорном Карабахе людям воздерживаться от неправомерных действий. Об этом говорится в заявлении ведомства.

"Призываем вас не поддаваться на возможные провокации, призывы и поступки, провоцирующие незаконные действия во время массовой акции. Мы призываем вас воздерживаться от любых шагов, направленных на нарушение общественного порядка, антиобщественных и противоправных действий. МВД будет выполнять свои функции, направленные на обеспечение общественного порядка, которые будут более эффективны в случае высокой гражданской сознательности и поддержки нашего общества", - отмечается в заявлении.

Ситуация у здания правительства Армении напряженная, тысячи протестующих требуют отставки премьера Никола Пашиняна и обвиняют его в бездействии относительно ситуации в Нагорном Карабахе, где разворачиваются военные действия.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией".