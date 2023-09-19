Глава СК поручил создать следственные группы, работающие с преступлениями в сфере миграции

Александр Бастрыкин отметил, что граждане ежедневно сообщают о нарушениях закона, допускаемых мигрантами

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил создать группы, которые отдельно займутся расследованием преступлений в сфере миграции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Председатель СК России поручил создать следственные группы, специализирующиеся на расследовании преступлений указанной категории. Он также потребовал направить усилия на выявление и расследование должностных преступлений, совершаемых в миграционной сфере. Кроме того, глава ведомства поручил продолжить мониторинг СМИ и социальных сетей на предмет сообщений о противоправной деятельности мигрантов", - говорится в сообщении ведомства.

Бастрыкин провел оперативное совещание, где было отмечено, что в этом году наблюдается увеличение на треть тяжких и особо тяжких преступлений мигрантов, в том числе произошло 157 убийств и 63 эпизода умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Возросло также количество преступлений против половой неприкосновенности.

Глава СК РФ обратил внимание, что граждане ежедневно сообщают о нарушениях закона, допускаемых мигрантами. "Территориальными следственными органами СК России только в первом полугодии 2023 года направлено в суды более 1 200 уголовных дел данной категории. Вместе с тем уголовно-правовая реакция на беззаконие со стороны приезжих в ряде регионов явно недостаточна", - сказал Бастрыкин.

Он также добавил, что уровень преступности мигрантов находится в прямой связи со злоупотреблениями, допускаемыми их работодателями, сотрудниками правоохранительных и контролирующих органов, чьи действия нередко носят организованный характер.