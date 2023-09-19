В столичном районе Отрадное возвели пристройку к детской поликлинике

Общая площадь семиэтажного корпуса составляет 5,3 тыс. кв. м

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Строительство дополнительного корпуса детской поликлиники №110, рассчитанного на 250 посещений в смену, завершено на северо-востоке Москвы. Здание возведено за счет средств городского бюджета, сообщил и.о. председателя Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

"По результатам итоговой проверки Мосгосстройнадзор оформил заключение о соответствии объекта здравоохранения утвержденной проектной документации. Общая площадь семиэтажного корпуса составляет 5,3 тыс. кв. м. Связь с существующим зданием поликлиники для удобства персонала и посетителей осуществляется через два надземных перехода", - сказал Войстратенко, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Дополнительный корпус медучреждения построен в соответствии с современными стандартами. Он расположен в шаговой доступности от жилой застройки и полностью адаптирован для комфортного передвижения маломобильных граждан в районе Отрадное по адресу: ул. Декабристов, д. 39, строение 1.

Наполнение медучреждения

"На первом этаже расположены вестибюль, колясочная, комната охраны и гардероб, а также отделение травматологии с кабинетами заведующего и старшей медсестры, процедурной и смотровой с перевязочной. Там же находится отделение лучевой диагностики с процедурным кабинетом. Для разделения потоков будет оборудован приемно-смотровой фильтр-бокс. На втором этаже пациенты смогут сделать прививки и БЦЖ, получить справку или направление, а также посетить любой из восьми кабинетов педиатра и комнату здорового ребенка с местом для кормления", - уточнили в пресс-службе.

На третьем этаже здания разместятся кабинеты врачей-специалистов: офтальмолога, ЛОРа, невролога, ортопеда, хирурга, гинеколога и уролога. Кроме того, пациентам будут доступны кабинеты унифицированного приема, функциональной диагностики и две процедурные.

Еще несколько врачей-специалистов будут работать на четвертом этаже: нефролог, гастроэнтеролог, пульмонолог, онколог, эндокринолог, кардиолог. На нем также расположатся кабинеты ЭКГ, ЭЭГ, УЗИ, ЭНМГ, ФВД. На пятом этаже откроется клинико-диагностическая лаборатория, здесь и выше будут находиться помещения производственного и административного назначения.

"Для комфортного передвижения маломобильных пациентов в здании установлены пандусы и три лифта грузоподъемностью 630 и 1 тыс. кг. Прилегающая территория благоустроена, выполнено озеленение, организована плоскостная парковка с учетом мест для лиц с ограниченными возможностями здоровья", - отметил Войстратенко.

И. о. председателя Мосгосстройнадзора подчеркнул, что на протяжении всех этапов строительства дополнительного корпуса детской поликлиники на улице Декабристов было проведено 18 контрольно-надзорных мероприятий, в ходе которых инспекторы комитета проверяли соответствие производимых работ и качество применяемых материалов проектной документации, а также соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности. К выездным проверкам привлекались специалисты подведомственного центра экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС") для выполнения лабораторно-инструментальных исследований.