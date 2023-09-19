Минимум 150 объектов культурного наследия планируют реставрировать в Москве ежегодно

Планируется завершить оборудование городских театров, включая Центр театра и кино, Московский академический театр имени Владимира Маяковского, Московский драматический театр имени А. С. Пушкина, Государственный академический театр имени Моссовета и другие

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Более 150 объектов культурного наследия планируют реставрировать в Москве каждый год. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"Государственные программы развития Москвы будут изменены до конца 2023 года. Соответствующее поручение дал Сергей Собянин на первом после вступления в должность мэра Москвы заседании президиума правительства Москвы. В обновленных программах должны быть учтены мероприятия по реализации новых задач комплексного развития города, включая <…> реставрацию не менее 150 объектов культурного наследия ежегодно, включая Центральный московский ипподром и другие знаковые объекты", - говорится в сообщении.

Кроме того, планируется завершить модернизацию зданий и оборудование городских театров, включая Центр театра и кино, Московский академический театр имени Владимира Маяковского, Московский драматический театр имени А. С. Пушкина, Государственный академический театр имени Моссовета и другие. "Завершение реализации в 2024 году проекта модернизации детских школ искусств "Искусство - детям", - добавляется на сайте.