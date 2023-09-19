Путин поприветствовал участников Форума современной журналистики "Вся Россия - 2023"

Глава государства назвал крайне востребованной гражданскую позицию представителей СМИ при освещении СВО

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Форума современной журналистики "Вся Россия - 2023", отметив востребованность ответственной гражданской позиции журналистов при информировании общества о ходе СВО и восстановлении мирной жизни на территориях Донбасса и Новороссии.

"Подчеркну, именно в вашей компетенции - объективное освещение событий, происходящих в России и за ее пределами. Вы информируете отечественную и зарубежную аудиторию о ходе специальной военной операции, о восстановлении мирной жизни на территориях Донбасса и Новороссии. И здесь крайне востребована ответственная гражданская позиция журналистов, их приверженность лучшим профессиональным практикам", - говорится в приветствии президента, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что форум в Сочи стал традиционным для журналистского сообщества. Событие отличает широкое представительство центральных и региональных средств массовой информации, актуальная повестка и содержательные дискуссии, а также стремление участников внести вклад в развитие СМИ. Путин выразил уверенность в том, что проведение форума будет и впредь содействовать росту качества работы СМИ, а предложенные участниками идеи и подходы будут реализованы. Он пожелал участникам форума успехов и всего самого доброго.

XXVII Форум современной журналистики "Вся Россия - 2023" проходит в Сочи с 18 по 24 сентября. ТАСС - информационный партнер национальной премии в области развития связей с общественностью "Золотая стратегия", которую вручат на форуме.