19 сентября, 15:38
Пандемия COVID-19

Роспотребнадзор сообщил об отсутствии планов по введению ограничений из-за ковида

В ведомстве допустили ограничения локального характера в учреждениях на определенный период

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Роспотребнадзор не планирует вводить ограничительные меры из-за коронавируса в ближайшее время, напомнили журналистам в пресс-службе ведомства.

Читайте также
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В настоящее время вводить ограничительные меры, такие как, например, масочный режим, не планируется, если для этого не будет серьезных оснований. В учреждениях могут быть введены ограничения локального характера на определенный период", - сказали в пресс-службе.

Ранее во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что на прошедшей неделе заболеваемость ковидом в России выросла на 48%, а число госпитализаций - более чем на 20%.

В минувшее воскресенье, 16 сентября, в Роспотребнадзоре также заявляли, что ограничений из-за роста заболеваемости ковидом в стране не планируется, если не будет "серьезных оснований". 

Теги:
РоссияПандемия COVID-19
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация