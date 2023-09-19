Путин в День оружейника приехал в Ижевск

Президент РФ проведет заседание Военно-промышленной комиссии

ИЖЕВСК, 19 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в День оружейника прибыл в Ижевск - одну из "оружейных столиц" России, где проведет заседание Военно-промышленной комиссии.

С этим городом часто ассоциируется имя Михаила Калашникова - создателя автомата (АК-47), который принес как конструктору, так и стране всемирную славу. Автомат Калашникова был принят на вооружение в 55 государствах, а по простоте устройства и надежности действия он считается одним из лучших образцов стрелкового оружия.

В 1945 году Калашников принял участие в конкурсе на разработку автомата под патрон образца 1943 года. По результатам конкурсных испытаний в 1947 году АК-47 был рекомендован для принятия на вооружение Советской Армии. В 1948 году молодой конструктор был командирован в Ижевск для освоения образца и изготовления войсковой партии автоматов. В начале 1949 года Ижевский машиностроительный завод начал массовый выпуск нового автомата. Сейчас АК и его модификации - самое распространенное стрелковое оружие в мире.

Всего же в Удмуртии работает 12 предприятий оборонно-промышленного комплекса.

День оружейника отмечают ежегодно 19 сентября - это профессиональный праздник работников оборонно-промышленного комплекса. Он приурочен ко дню почитания Архангела Михаила, который считается покровителем оружейников. Сам праздник был установлен в 2011 году указом президента РФ Дмитрия Медведева. Идею учредить в России День оружейника выдвинул Михаил Калашников.