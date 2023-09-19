В Думу внесли законопроект об индексации пенсии работающим инвалидам

Согласно финансово-экономическому обоснованию к документу, реализация предусматриваемых проектом положений потребует дополнительных расходов за счет средств Фонда пенсионного и социального страхования РФ и федерального бюджета в 2024 году в размере более 156,8 млрд рублей

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Депутаты фракции КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесли на рассмотрение Госдумы проект поправок в закон "О страховых пенсиях", предусматривающий восстановление индексации пенсии работающим пенсионерам, являющимся инвалидами. Документ размещен в думской базе данных.

"Законопроект направлен на восстановление с 1 января 2024 года индексации (увеличения) размера фиксированной выплаты к страховой пенсии и корректировки размера страховой пенсии в соответствии с изменением стоимости пенсионного коэффициента для работающих пенсионеров, являющихся инвалидами. Отказ от индексации пенсий работающим инвалидам является существенным антистимулом к занятию ими трудовой деятельностью, поскольку в настоящее время размер пенсии у работающих инвалидов на четверть ниже, чем у неработающих", - говорится в пояснительной записке.

Согласно законодательству, размер страховой пенсии по инвалидности определяется с учетом фиксированной выплаты, размер которой зависит от следующих факторов: группа инвалидности гражданина, количество нетрудоспособных членов семьи, находящихся на его иждивении, наличие стажа работы в районах Крайнего Севера или в приравненных к ним местностях. Размер фиксированной выплаты для получателей страховой пенсии по инвалидности - инвалидов I и II групп без учета индексации составляет 4,9 тыс. рублей в месяц. Выплата к страховой пенсии по инвалидности инвалидам III группы равна 50% размера указанной суммы.

По данным Росстата, число работающих инвалидов сократилось с 2,5 млн на 1 января 2016 года до 1,55 млн на 1 января 2022 года, отмечают авторы. В примечаниях Росстата говорится, что снижение численности работающих инвалидов обусловлено вступлением в силу закона от 29 декабря 2015 года, отменяющего индексацию размера фиксированной выплаты к страховой пенсии и корректировку размера страховой пенсии работающим пенсионерам.

"Принятие настоящего законопроекта существенно усилит мотивацию инвалидов к занятию трудовой деятельностью, значительно повысит занятость инвалидов, а также поступление в региональные бюджеты налога на доходы физических лиц и взносов в государственные внебюджетные фонды", - считают депутаты.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, реализация предусматриваемых проектом положений потребует дополнительных расходов за счет средств Фонда пенсионного и социального страхования РФ и федерального бюджета в 2024 году в размере более 156,8 млрд рублей, говорится в заключении правительства на проект. "Однако в нарушение требований статьи 83 Бюджетного кодекса РФ в законопроекте не определены источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств. С учетом изложенного законопроект нуждается в существенной доработке", - указали в кабмине.