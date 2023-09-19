Мурашко сообщил о росте уровня удовлетворенности медпомощью в РФ до 47,1%

По словам главы Минздрава, до пандемии этот показатель находился в пределах 30%

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Уровень удовлетворенности медицинской помощью в России по состоянию на июнь текущего года составил 47,1%. Об этом говорится в слайдах, сопровождавших лекцию министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

"За последние годы рывок, конечно, произошел колоссальный, мы <...> в допандемическом периоде в общем колебались в пределах 30% по удовлетворенности. Это был очень низкий показатель", - сказал он, читая лекцию студентам РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ.

По словам министра, в период пандемии отечественная система здравоохранения продемонстрировала качественную работу. Пациенты максимально сконцентрировали свое внимание на этом, добавил Мурашко.