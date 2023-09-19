В Москве проиндексируют пенсии и соцпособия в 2024 году

Также в городе, в частности, планируется завершить строительство в 2024-2026 годах новых корпусов Московской городской онкологической больницы №62

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Индексация пенсий и соцпособий москвичей пройдет в следующем году. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"Государственные программы развития Москвы будут изменены до конца 2023 года. Соответствующее поручение дал Сергей Собянин на первом после вступления в должность мэра Москвы заседании президиума правительства Москвы. В обновленных программах должны быть учтены мероприятия по реализации новых задач комплексного развития города, включая: проведение в 2024 году индексации городской доплаты к пенсии и социальных пособий, завершение в 2024-2025 годах второго этапа реконструкции городских поликлиник", - отмечается в публикации.

Кроме того, планируется завершить строительство в 2024-2026 годах новых корпусов Московской городской онкологической больницы №62, Детской городской клинической больницы Святого Владимира, лучевого корпуса Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка" и других, а также новых стационарных комплексов Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, Городской клинической больницы (ГКБ) имени В. П. Демихова, Детской городской клинической больницы имени Н. Ф. Филатова, ГКБ №52.

Кроме того, запланировано проведение капитального ремонта 22 корпусов (приемных отделений) других городских стационаров, завершение формирования сети центров московского долголетия, охватывающей все районы Москвы, в течение пяти лет - реконструкция не менее 500 зданий городских школ.