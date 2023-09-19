Тульские оружейники в числе первых получили звания заслуженных работников ОПК

Их наградили государственными и ведомственными наградами, в том числе орденом Александра Невского, медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, присвоили звание "Заслуженный машиностроитель Российской Федерации"

ТАСС, 19 сентября. Жители Тульской области в Дня Оружейника одними из первых в стране получили учрежденное президентом Владимиром Путиным новое почетное звание - "Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России". Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"В преддверии Дня оружейника президент России Владимир Путин учредил новую награду - почетное звание "Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации". И сегодня в числе первых в стране ее получили туляки. Инициатором учреждения этого почетного звания был Сергей Чемезов, который более 15 лет возглавляет государственную корпорацию "Ростех". Он посетил Тулу и вместе с губернатором и поздравил оружейников региона", - говорится в сообщении.

Уточняется, что оружейников также наградили государственными и ведомственными наградами, в том числе орденом Александра Невского, медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, присвоили звание "Заслуженный машиностроитель Российской Федерации". По данным правительства региона, в Тульском государственном музее оружия на церемонии вручения наград работникам ОПК губернатор Алексей Дюмин отметил, что высокоточное оружие, реактивные системы залпового огня, системы ПВО и контрбатарейной борьбы, новейшие системы дистанционного минирования, противотанковые комплексы и другие изделия тульских оборонщиков ежедневно доказывают свою высокую эффективность в ходе выполнения боевых задач.

"Для Тулы, столицы отечественного оружейного производства, этот праздник имеет особое значение. Сегодня предприятия оружейной отрасли всей страны вновь кратно наращивают свои производственные мощности. В кратчайшие сроки тульские оружейники перестроили работу. Своим трудом каждый из вас вносит весомый вклад, приближая нашу Победу!" - цитирует пресс-служба Дюмина.

Достижения

По данным правительства региона, Сергей Чемезов отметил, что "Ростех" поставляет армии бронетехнику, артиллерию, в том числе реактивные системы залпового огня, беспилотники, стрелковое оружие, широкую номенклатуру средств поражения, ракеты для комплексов "Кинжал", "Искандер", "Панцирь", многие из которых производят в Туле. Дюмин и Сергей Чемезов посетили завод "Тулаточмаш", где осмотрели участки крупносерийного производства зенитно-управляемой ракеты и других составных частей комплекса "Панцирь", участок сборки гранатометов, огнеметов, центр аддитивных технологий, учебно-выставочный центр.

"Большая часть вооружения и техники, задействованной сегодня в зоне СВО, производится на предприятиях корпорации ["Ростех"]. С начала проведения специальной военной операции многие коллективы "Ростеха" перешли на круглосуточный режим работы. Показатели исполнения гособоронзаказа в этом году обещают быть традиционно высокими - на уровне 100%. Это наш общий результат, результат конструкторов, инженеров, рабочих, стойко выполняющих свои трудовые задачи", - цитирует пресс-служба Чемезова.