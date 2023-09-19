В Москве планируют ускорить темпы строительства новых линий метро

Также в городе до 2026 года запланирован выход на городские маршруты не менее 900 новых электробусов

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Темпы строительства Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий московского метрополитена планируется ускорить. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"Государственные программы развития Москвы будут изменены до конца 2023 года. Соответствующее поручение дал Сергей Собянин на первом после вступления в должность мэра Москвы заседании президиума правительства Москвы. В обновленных программах должны быть учтены мероприятия по реализации новых задач комплексного развития города, включая: <…> ускорение темпов строительства Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метро, обновление до 2026 года не менее 500 вагонов Московского метрополитена", - говорится в сообщении.

Кроме того, в столице запланированы выход на городские маршруты до 2026 года не менее 900 новых электробусов и обеспечение не позднее начала 2025 года соединения Московского скоростного диаметра с улично-дорожной сетью Троицкого и Новомосковского административных округов.