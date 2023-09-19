В Москве до конца 2024 года планируют сформировать основные проекты КРТ

Также в столице намерены увеличить масштабы благоустройства городской среды

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Формирование основных проектов комплексного развития территорий (КРТ) Москвы планируется завершить до конца следующего года. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"Государственные программы развития Москвы будут изменены до конца 2023 года. Соответствующее поручение дал Сергей Собянин на первом после вступления в должность мэра Москвы заседании президиума правительства Москвы. В обновленных программах должны быть учтены мероприятия по реализации новых задач комплексного развития города, включая: <…> завершение до конца 2024 года формирования основных проектов комплексного развития территорий города Москвы", - отмечается в публикации.

Кроме того, в столице планируется увеличение масштабов благоустройства городской среды, особое внимание - на обновление благоустройства крупных городских парков (парк Горького, "Сокольники", музеи-заповедники "Коломенское", "Кузьминки-Люблино"), объектов улично-дорожной сети и объектов, включенных в программу "Мой район".

Также в планах Москвы расширение использования технологий искусственного интеллекта в проектах цифровой трансформации отраслей социальной сферы и городского хозяйства; формирование и развитие научно-инновационных кластеров, включая инновационный научно-технологический центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова "Воробьевы горы" и строящийся национальный космический центр; формирование московского кинокластера - крупнейшей площадки для производства кино- и медиапродукции.