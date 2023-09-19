Даня Милохин не числится в базе федерального розыска МВД

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Блогер Даня Милохин не числится в базе федерального розыска. Об этом свидетельствуют онлайн данные базы МВД России.
"По вашему запросу нет информации", - говорится в сообщении по запросу о Милохине.
В некоторых СМИ ранее появилась информация, что улетевший в Дубай Милохин объявлен в розыск по заявлению военкомата Анапы.
Ранее директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина обратилась к Министерству обороны РФ с просьбой призвать Милохина в ряды вооруженных сил для прохождения срочной службы. Милохин тут же покинул Россию.