19 сентября, 16:03

Даня Милохин не числится в базе федерального розыска МВД

Артем Геодакян/ ТАСС
Даня Милохин
© Артем Геодакян/ ТАСС

В СМИ ранее появилась информация, что улетевшего в Дубай блогера объявили в розыск по заявлению военкомата Анапы

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Блогер Даня Милохин не числится в базе федерального розыска. Об этом свидетельствуют онлайн данные базы МВД России.

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"По вашему запросу нет информации", - говорится в сообщении по запросу о Милохине.

В некоторых СМИ ранее появилась информация, что улетевший в Дубай Милохин объявлен в розыск по заявлению военкомата Анапы.

Ранее директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина обратилась к Министерству обороны РФ с просьбой призвать Милохина в ряды вооруженных сил для прохождения срочной службы. Милохин тут же покинул Россию. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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