19 сентября, 16:12,
обновлено 19 сентября, 16:24
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Патриарх Кирилл призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе к переговорам

Предстоятель РПЦ добавил, что молится, чтобы "на земле Нагорного Карабаха утвердился мир"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл молится, чтобы военные действия в Нагорном Карабахе уступили место переговорам и утвердился мир.

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"С болью в сердце воспринял известия о возобновлении вооруженных действий в Нагорном Карабахе, о первых жертвах вновь разгоревшегося противостояния. <...> В нынешние дни нового испытания молю Бога, чтобы как можно скорее военные действия уступили место переговорам, а на земле Нагорного Карабаха утвердился мир, где все жители, к какой бы национальности или вероисповеданию они ни принадлежали, могли бы жить в безопасности и свободно исповедовать на законных основаниях веру своих предков", - говорится в заявлении патриарха, опубликованном на сайте РПЦ.

Предстоятель Русской церкви обратил внимание, что на протяжении десятилетий она предпринимает все возможные усилия для восстановления мира на этой территории и вместе с духовными лидерами Азербайджана и Армении содействует диалогу между религиозными общинами и народами двух стран. "Нам многого удалось добиться и прежде всего - недопущения перерастания конфликта в религиозный", - отметил патриарх. 

Теги:
РоссияКирилл (патриарх)Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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