Росприроднадзор предложил сделать ежегодным Детский экологический форум в Челябинске

Глава ведомства Светлана Радионова также предложила совместить форум с детско-юношеской премией "Экология - дело каждого"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Росприроднадзор предложил сделать ежегодным Детский экологический форум, который пройдет 19-20 октября в Челябинске. Об этом сообщила глава ведомства Светлана Радионова на пресс-конференции в ТАСС.

"Я всех прошу и сама очень постараюсь услышать голос ребенка, а детям дать как можно больше свободы. Я очень надеюсь, что это мероприятие будет масштабное и не разовое", - сказала Радионова.

Она также предложила совместить форум с детско-юношеской премией Росприроднадзора "Экология - дело каждого", в которой в том числе участвуют дети из Челябинска. Она предложила начислять двойные баллы тем, кто выступит со своими проектами на форуме и на премии.

"Экологически тревожные регионы, такие как Челябинская область, Красноярский край, все наши промышленные регионы, конечно, нуждаются в голосе ребенка больше, чем когда-то. Собрать детей в Челябинске - это большая смелость и, наверное, большая гордость", - добавила Радионова.

Школьники из 18 российских регионов представят свои проекты и идеи по улучшению окружающей среды на всероссийском Детском экологическом форуме, который будет проходить в Челябинске 19-20 октября. По данным организаторов, экологические проекты будут представлены по четырем основным направлениям. Это "Чистый воздух", "Чистая вода", "Чистая страна", "Особо охраняемые природные территории и биоразнообразие".