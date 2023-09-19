МЦД-4 за 10 дней воспользовались 2 млн человек

Новый диаметр объединил свыше 20 районов Москвы и несколько городов Подмосковья

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Количество пассажиров МЦД-4 за 10 дней после запуска превысило 2 млн. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С момента открытия МЦД-4 им воспользовались уже 2 млн человек. 9 сентября мы запустили четвертый диаметр, и с каждым днем пассажиров здесь все больше. Вот несколько фактов о МЦД-4: это 86 км путей и 36 станций, многие из которых - пересадочные на метро, МЦК и другие диаметры; поезда здесь ходят со средним интервалом 5,5 минуты в часы пик, а дневных перерывов больше нет; поезда соединительной линии МЦД-4 открыты московские городские вокзалы: Поклонная, Кутузовская и Тестовская", - отмечается в публикации.

Как отметил и.о. заммэра столицы Максим Ликсутов, слова которого приводит дептранс, новый диаметр объединил больше 20 районов Москвы и несколько городов Московской области. "Ожидаем, что к концу года диаметром будут пользоваться около 260 тыс. пассажиров ежедневно", - заключил он.