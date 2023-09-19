19 сентября, 16:36

Пушилин передал школьнице из Докучаевска щенка в подарок от Путина

Врио главы ДНР отметил, что девочка преуспевает в учебе

ДОНЕЦК, 19 сентября. /ТАСС/. Мечтавшая о щенке школьница из Докучаевска получила его в подарок от президента РФ Владимира Путина. Девочке передал собаку врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Вика из Докучаевска написала нашему президенту письмо, в котором попросила его подарить ей щенка, - рассказал Пушилин в своем Telegram-канале. - С удовольствием передал сегодня девочке щенка от президента. Вика ждала подарок, изучила, как за ним ухаживать, придумала имя".

Врио главы республики отметил, что получившая в подарок щенка школьница преуспевает в учебе. "Она принимает активное участие в общественных делах, муниципальных и республиканских конкурсах, увлекается рисованием и рукоделием, поэтому Владимир Владимирович принял решение подарить Вике собаку породы шпиц. <...> В знак благодарности она подарила лидеру России картину, сделанную своими руками <...>, обязательно передам", - добавил он. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПушилин, Денис Владимирович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация