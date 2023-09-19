Пушилин передал школьнице из Докучаевска щенка в подарок от Путина

Врио главы ДНР отметил, что девочка преуспевает в учебе

ДОНЕЦК, 19 сентября. /ТАСС/. Мечтавшая о щенке школьница из Докучаевска получила его в подарок от президента РФ Владимира Путина. Девочке передал собаку врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Вика из Докучаевска написала нашему президенту письмо, в котором попросила его подарить ей щенка, - рассказал Пушилин в своем Telegram-канале. - С удовольствием передал сегодня девочке щенка от президента. Вика ждала подарок, изучила, как за ним ухаживать, придумала имя".

Врио главы республики отметил, что получившая в подарок щенка школьница преуспевает в учебе. "Она принимает активное участие в общественных делах, муниципальных и республиканских конкурсах, увлекается рисованием и рукоделием, поэтому Владимир Владимирович принял решение подарить Вике собаку породы шпиц. <...> В знак благодарности она подарила лидеру России картину, сделанную своими руками <...>, обязательно передам", - добавил он.