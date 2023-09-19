Демонстранты заблокировали посольство России в Армении

Сотрудники диппредставительства не могут покинуть здание, сообщил источник

ЕРЕВАН, 19 сентября. /ТАСС/. Посольство России в Армении заблокировано демонстрантами, из-за чего его сотрудники не могут покинуть здание. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник в российском диппредставительстве.

"Здание посольства заблокировали. Перед зданием у главного входа много демонстрантов. Задний вход тоже заблокирован, но сколько людей с той стороны непонятно. Информация о детях и женах, которых якобы привезли в посольство, не соответствует действительности. Родные сидят по домам им ничего не угрожает", - сказал собеседник.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Жители армянской столицы вышли на акцию протеста у здания правительства Армении, обвиняя руководство страны и лично премьер-министра Никола Пашиняна в произошедшем.