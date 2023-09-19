График поездов Белорусского направления МЖД изменится с 23 сентября

В частности, с 13:30 до 14:30 один рейс из Усово и один в обратном направлении будут следовать от и до Рабочего поселка

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Расписание движения поездов Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится с 23 сентября на 2,5 месяца. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С 23 сентября до 9 декабря изменится расписание поездов на Белорусском направлении. В направлении на Усово: с 13:30 до 14:30 один рейс из Усово и один в обратном направлении будут следовать от и до Рабочего поселка вместо Белорусского вокзала, после 21:30 интервалы движения будут частично увеличены до 1,5 часов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у экспрессов из дальних зон скорректировано время прибытия и отправления на Белорусский вокзал.

"С 23 сентября для реконструкции Тестовской МЦД-1 будет закрыт один из путей на участке от станции Фили до Белорусского вокзала. Поезда здесь будут следовать по оставшимся трем путям. С расписанием пригородных и городских поездов сверяйтесь в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", а также в приложении и на сайте перевозчика [ЦППК]. Планируйте поездки заранее", - заключили в департаменте.