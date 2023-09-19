В Алжире откроется еще два центра открытого образования на русском языке

Замминистра просвещения Денис Грибов в ходе рабочей поездки в Алжир дал старт работе одного из таких центров

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Еще два центра открытого образования на русском языке откроются в алжирских городах Бискра и Эль-Уэд. Об этом сообщается на сайте Минпросвещения РФ.

Замминистра просвещения Денис Грибов в ходе рабочей поездки в Алжир дал старт работе Центра открытого образования на русском языке. Его создание стало первым шагом в расширении сотрудничества между Россией и Алжиром в области образования. "Центр открытого образования на русском языке будет оказывать методическую поддержку педагогов, преподающих русский язык как иностранный в алжирских школах и вузах. Оператором центра на базе Университета Алжир - 2 выступает Набережночелнинский государственный педагогический университет. Еще два подобных центра планируется открыть в алжирских городах Бискра и Эль-Уэд", - отмечается в публикации.

Замглавы Минпросвещения также провел встречу с министром национального образования Алжира Абдельхакимом Белабедом, в ходе которой обсуждалась возможность сотрудничества двух стран по 15 различным направлениям, среди которых проведение совместных проектов по подготовке педагогических кадров, направление одаренных детей в Международный детский центр "Артек" и всероссийские детские центры "Орленок", "Смена" и "Океан". Министерство национального образования Алжира объявило о создании специальной комиссии по развитию сотрудничества с Россией, в которую войдут специалисты по подготовке педагогических кадров, управлению и реализации образовательного процесса, дополнительного образования и цифровизации.

"Мы видим сотрудничество с Алжиром не в навязывании собственных позиций и условий, а во взаимном обогащении идеями, в совместной учебе и развитии передовых образовательных технологий. Мы благодарны правительству Алжирской Республики за поддержку изучения русского языка", - приводятся слова Грибова на сайте министерства.