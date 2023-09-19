Посол Маврикия ждет от форума на Ставрополье развития связей с РФ в туризме и образовании

Международный форум пройдет 13 и 14 октября

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Международный форум "Северный Кавказ в фокусе международного сотрудничества России", который пройдет 13 и 14 октября в Ставропольском крае, может посодействовать развитию связей между Маврикием и Россией в области туризма и образования, такое мнение высказал ТАСС посол Республики Маврикий в РФ Хесвар Джанке.

"Я ожидаю от форума развития некоторых связей между Маврикием в области туризма и образования, а также вижу возможность установления побратимских отношений с некоторыми городами в вашем регионе. Я уверен, что у меня будет достаточно времени, чтобы представить свою страну и поговорить об инвестиционных возможностях. Между Маврикием и Россией очень тесные дипломатические и экономические связи", - сказал Джанке.

Он отметил, что форум станет платформой для обсуждения сотрудничества России и Африки. "Россия развивает тесные связи с Африкой и работает в различных областях, таких как образование, туризм, безопасность, ИКТ, передача технологий, сельское хозяйство, энергетика. Форум такого масштаба и с таким количеством участников всегда важен как "витрина" Северо-Кавказского региона". Я очень рад, что удостоен чести участвовать в нем", - добавил посол.

Он отметил, что присутствовал на форуме в прошлом году. "Форум был хорошо организован и охватывал широкий спектр вопросов сотрудничества в области финансов, торговли, туризма, промышленности и сельского хозяйства. Он имеет важное значение для установления связей, а также для выявления проблем и достижения новых целей. Этот год также является продолжением и платформой для оценки прогресса и реализации политики или рекомендаций, выработанных на предыдущем форуме", - сказал Джанке.

Посол Республики Маврикий сообщил, что в своем статусе он работал над несколькими меморандумами в области рыболовства, сельского хозяйства, безопасности, образования. "Ряд россиян посещают Маврикий в качестве туристов и инвесторов. Я уверен, что со временем активность между Россией и Маврикием возрастет", - отметил он.

Международный форум "Северный Кавказ в фокусе международного сотрудничества России" примет в октябре в Железноводске официальные делегации стран Азии, Средиземноморского региона, Ближнего Востока. Организатор форума - Северо-Кавказский институт - филиал РАНХиГС. Генеральный информационный партнер форума - портал "Это Кавказ".