В Сухуме в День победы пройдут парад, "Бессмертный полк", концерт и салют

Мероприятия пройдут 30 сентября в честь 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов

СУХУМ, 19 сентября. /ТАСС/. Парад с участием более 1,7 тыс. военнослужащих и свыше 70 единиц военной техники, авиации, акция "Бессмертный полк", театрализованное представление на городском стадионе, презентации и выставки, угощения на набережной - все это пройдет в Сухуме 30 сентября в честь 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Об этом рассказал ТАСС вице-президент Абхазии Бадра Гунба, который возглавляет государственную комиссию по подготовке к празднованию Дня победы и независимости республики.

30 сентября 1993 года завершилась грузино-абхазская война, длившаяся 413 дней. Войска Госсовета Грузии были выдворены с территории Абхазии, на границе по реке Ингур водружен государственный флаг республики. В календаре Абхазии этот день значится как День победы и независимости.

"Нам предстоит отметить самый главный праздник нашего народа - День победы и независимости, и центральным мероприятием будет военный парад, организованный силами Министерства обороны Абхазии, который пройдет на площади Свободы в Сухуме. В параде будет задействовано большое количество военнослужащих - более 1,7 тыс. человек, в том числе и военнослужащие из Южной Осетии, российской военной базы, дислоцированной в Гудауте, погрануправления ФСБ России в Абхазии, казаки, а также более 70 единиц военной техники, самолеты ВВС Абхазии. Первыми в параде пройдут ветераны войны, за ними - военнослужащие, военная техника и завершится парад акцией "Бессмертный полк", в рамках которой родные погибших пронесут по главной площади столицы фотографии защитников Абхазии", - рассказал Гунба.

По словам вице-президента, в рамках подготовки к празднованию Дня победы более 94 млн рублей направили на приобретение новой техники для Минобороны и других силовых структур республики, на улучшение и модернизацию технических средств, на новую форму. "Для нас самое главное, чтобы в эти дни были рядом добровольцы, которые в самое тяжелое для Абхазии и ее народа время встали рядом, не жалея своей жизни. В этом году беспрецедентное количество заявок подано для приезда на торжества - добровольцы приедут не одни, а с членами своих семей. Если каждый год на протяжении многих лет на День победы к нам приезжали не более 250 человек, сегодня у нас по спискам порядка 800 человек, которых мы с удовольствием принимаем", - сказал вице-президент.

Гунба сообщил, что госкомиссия поддержала проект фонда "Помним", направленный на посещение семей погибших добровольцев, и в течение четырех месяцев представители фонда посетили эти семьи. В войне погибли более 250 добровольцев из республик Северного Кавказа, регионов Юга России, Турции, Сирии. Госкомиссия по празднованию также оказала финансовую поддержку в реконструкции и строительстве памятников в городах и селах республики, в издании фотоальбомов и создании документальных фильмов, оцифровке видеохроники войны.

За день до Дня победы в Парке славы, где захоронены останки защитников Абхазии, торжественно откроются бюсты Героев Абхазии Мушни Хварцкии, Гиви Агрбы и Владимира Аршбы.

Приглашения на торжества

Как сообщил Гунба, на торжества по случаю юбилея Победы приглашено руководство России, республик Северного Кавказа, Юга России, Южной Осетии, Приднестровья и всех стран, признавших независимость Абхазии. Приглашены также российские военные, генералы, которые несли службу в рядах миротворческих сил, приглашены политики, которые выступали в поддержку Абхазии. На торжества приедут представители Московской и Турецкой абхазских диаспор.

Мост, представление и угощения

"В День победы в Сухуме торжественно откроется новый мост через реку Басла, который позволит продлить набережную еще на 800 м в сторону района Синоп. На набережной недалеко от Драмтеатра столичная мэрия организует выставку блюд абхазской кухни, которые смогут попробовать и жители, и гости столицы", - сказал Гунба.

Вечером на городском стадионе "Динамо" состоится театрализованное представление. "Зрителям покажут сложный путь, который мы прошли на пути к победе. Это - довоенная, военная и послевоенная жизнь нашей страны. Торжества завершатся праздничным салютом", - сказал вице-президент.

Помощь инвалидам

Гунба сообщил, что президент Аслан Бжания поручил правительству продумать меры поддержки инвалидов войны и семей погибших. К празднику победы семьям погибших - получателям пенсий перечислят единовременные пособия по 20 тыс. рублей от государства. Также районам поручено из своих бюджетов оказать помощь семьям погибших. Что касается инвалидов войны, то с 1 января 2024 года четырем категориям инвалидов будут повышены пенсии.

О войне

В Отечественной войне народа Абхазии погибли до 3 тыс. солдат и мирных жителей Абхазии, около 5 тыс. человек получили ранения, до 200 пропали без вести. Между Абхазией и Грузией до сих пор не подписан мирный договор.